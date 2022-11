La entrevista de Cristiano Ronaldo en The Sun trae nuevos capítulos. Tras haber atizado a Manchester United y diversos ex jugadores de los Red Devils, CR7 relató los duros momentos que vivió en los últimos meses tras la muerte de uno de sus hijos.

Cristiano Ronaldo se encuentra ahora mismo en el ojo de la prensa, quienes mientras los rumores de una salida crecen y Bayern Múnich vuelve al ruedo, miran de reojo esas imágenes que llegan desde la concentración de Portugal a horas de que Qatar 2022 ponga primera. La entrevista de CR7 con The Sun llega a uno de los capítulos más difíciles, la muerte de uno de los hijos del delantero de Madeira.

Hubo críticas para Manchester United, para ex compañeros como Gary Neville o Wayne Rooney, para Ralf Rangnick, los Glazer y Erik Ten Hag, pero también duros momentos que han sido claves para entender el día a día que vive el delantero por Old Trafford. La salud de los hijos de CR7, presente en la entrevista con Piers Morgan en The Sun.

El pasado 18 de abril y junto a su pareja, Georgina Rodríguez, Cristiano anunciaba en un dolido comunicado que uno de los gemelos que esperaba que se uniesen a su familia no había superado las complicaciones post parto. El hecho recorrió toda la Premier League, donde feudos como Anfield ovacionaron al ‘7’ en lo que no duda ha sido el momento más difícil de su carrera.

"Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema... es difícil…Era difícil. La verdad, era complicado entender lo que estaba pasando en ese momento. El fútbol no para, teníamos muchas competiciones. Pero eso... Fue el momento más difícil que hemos sufrido, especialmente Gio. Fue duro", empieza CR7 sobre lo ocurrido en los últimos meses.

El delantero reconoció que guarda las cenizas de su hijo en una capilla del sótano de su casa donde también residen los restos de su padre, fallecido en el 2005: “A veces trato de explicarles a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer".

Desencuentros con Manchester United

Cristiano asegura que después de tan traumático acontecimiento, los problemas siguieron gracias a la salud de su hija, quien estuvo ingresada una semana en el hospital mientras los tiempos de pretemporada empezaban en los Red Devils. Ronaldo relata como todo empezó a romperse con el club desde este momento.

“Hablé con los directores y el presidente del Manchester United y no creían que algo andaba mal, lo que me hizo sentir mal. Se lo creyeron, pero es algo que me dolió mucho porque dudaron de mis palabras”, explica el portugués sobre los hechos que desencadenaron su primer desencuentro con Erik Ten Hag.

Orgulloso de su decisión y sin miedo a las consecuencias: “Estuvimos una semana en el hospital porque mi hija tenía grandes problemas y yo no fui a la pretemporada por eso…No iba a dejar a mi familia si pasaba algo para hacer una pretemporada. No creía que eso fuera justo dejar a mi familia. Por eso no fui".