“Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado”, es una de las frases de esa entrevista con The Sun que abre el que seguramente sea el gran interrogante del mercado de fichajes en Europa durante el mes de enero. Cristiano Ronaldo vuelve a tener el cartel de transferible en Manchester United y Jorge Mendes ya se habría reunido con un grande de Europa.

Daily Mail es quien asegura que la entrevista de CR7 no llegó de manera gratuita, que todas las partes del tablero se encuentran más que preparadas y que días antes de soltar las declaraciones más explosivas de su carrera, el agente del luso se habría visto las caras con una potencia del viejo continente de cara a que todo llegue a buen puerto tras la Copa del Mundo. Despues de Qatar habrá novedades.

Desde una multa sin precedentes hasta el despido fulminante, a eso se enfrenta el delantero de 37 años tras haber prendido como nunca el ventilador. Las palabras de Cristiano contra Manchester United, los Glazer, Ralf Rangnick y por encima de todo Erik Ten Hag, motivos de sobra para entender que el máximo goleador que haya visto este deporte no jugará más por Old Trafford. La pregunta por supuesto pasa por saber dónde.

¿Rumbo a Baviera?

Daily Mail afirma que días antes de que todo quedase grabado en The Sun, Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes se vieron las caras con diversos directivos del Bayern Múnich que se encontraban por el Reino Unido. Tras un verano donde recordemos Oliver Kahn confirmó que se estudio la posibilidad de concretar un fichaje, los teutones son el primer club relacionado con el luso tras sus explosivas declaraciones.

Bayern Múnich no pagará las 500.000 libras semanales que CR7 ve ahora mismo por Manchester, pero con Eric Maxim Choupo-Moting a solo unos días de ser agente libre, desde Daily Mail sitúan a los Bávaros como el primer potencial destino que han consultado Jorge Mendes y un Cristiano Ronaldo que salvo un giro de 180 grados, no volverá a pisar Old Trafford como Red Devil.