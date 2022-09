Sin lugar a dudas el conjunto bávaro no atraviesa por el mejor de sus momentos, muestra de ello son los recientes resultados en la Bundesliga.

Precisamente antes del parón por la fecha FIFA de septiembre, Bayern Múnich fue motivo de críticas luego de perder en su visita ante Augsburgo, por la mínima diferencia. Ahora mismo, el cuadro rojo de Baviera ocupa la quinta posición del casillero de posiciones de la Bundesliga con apenas 12 puntos, y a 5 del líder Unión Berlín.

Ante ese contexto de discretos resultados, en el que ya son tres empates y una dolorosa derrota, anteriormente mencionada, las críticas no han parado para el equipo que es dirigido por el joven director técnico, Julian Nagelsmann; a quién le caen por la actualidad de su equipo.

Y fue justamente un hombre con pasado en la institución roja quien señaló: "hasta un panadero podría entrenar al Bayern. Con Julian, tengo la sensación de que quiere estar en pie de igualdad con los jugadores. En lugar de conducir hasta el aparcamiento subterráneo, viene con el tablero electrónico y se presenta", fue lo dicho por parte de Manfred Bender.

Cabe recordar que, que hombre disputó un total de tres temporadas el equipo que por allá en 2020 se consagró campeón de la Champions League, en la burbuja disputada en Lisboa debido a la pandemia del COVID-19. momento en el cual contaban con Robert Lewandowski.

De hecho, el jugador polaco que marcó una época vistiendo la camiseta de Bayern Múnich indicó: "no tienen un delantero de pura sangre. Necesitas a los muchachos que quieren marcar goles. Por ejemplo, con Sané no ves nada de eso. De vez en cuando tengo la sensación de que no entiende el juego", fueron las palabras que dio a Sportsradio Deutschland.