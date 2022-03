Croacia y Eslovenia afrontarán un nuevo desafío cuando se midan HOY, sábado 26 de marzo, en el marco de un amistoso internacional. El partido, que se disputará en el Estadio Qatar Foundation, será transmitido EN VIVO y ONLINE para Sudamérica (a excepción de Bolivia, Brasil y Paraguay) a través de la pantalla de DirecTV Sports y DirecTV Go.

- Eliminatorias UEFA: así se definirán los playoffs del repechaje

- Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Croacia vs. Eslovenia por un amistoso

Los croatas pretenden adquirir ritmo de competencia con vistas al Mundial de Qatar 2022, donde buscarán volver a convertirse en protagonistas después de haber sido subcampeones en Rusia 2018. En este escenario, el elenco dirigido por Zlatko Dalić derrotó 1-0 a Rusia en su última presentación, que tuvo lugar en las Eliminatorias UEFA.

- ¿Cuántas plazas de clasificación al Mundial Qatar 2022 están en juego en esta Fecha FIFA?

Los eslovenos, por su parte, no lograron acceder a la próxima Copa del Mundo y comienzan a centrar la atención en iniciar un proceso de cara a la cita internacional que se desarrollará en 2026. En su último compromiso, el seleccionado comandado por Matjaz Kek venció 2-1 a Chipre por el certamen clasificatorio europeo.

- Copa del Mundo | Todo lo que tenés que saber sobre el alojamiento en Qatar 2022: ¿Cuánto cuesta y cómo reservar?

Croacia vs. Eslovenia: ¿cuándo y dónde ver el partido amistoso?

El amistoso Croacia vs. Eslovenia se llevará a cabo HOY, sábado 26 de marzo, en el Estadio Qatar Foundation.

Horario y TV por país

Argentina: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 11:00 horas por Estadio TNT Sports

Chile: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 11:00 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 10:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 10:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 09:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 09:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 09:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 08:00 horas - Sin TV confirmada

Estados Unidos: 07:00 horas PT y 10:00 horas ET por ESPN y TUDN