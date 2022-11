En el primer día del mes de noviembre, Atlético de Madrid cayó en su visita al estadio Do Dragao ante Porto, en el marco de la sexta fecha del Grupo B, de la Champions League. El resultado lo dejó último de la zona sin paso a absolutamente nada.

Lo cierto es que tras el duro golpe al entorno del mundo del Atleti, uno de los hombres que dio la cara ante la debacle, fue Antoine Griezmann, el delantero francés, quien ha hecho parte de los partidos del cuadro de la capital española y dirigida por parte de Diego Simeone.

Justamente, tras la caída en Portugal, el atacante Galo manifestó que luego de lo ocurrido que, "no merecemos ni pasar a octavos ni a la Europa League. Si no puedes ganar un partido en la fase de grupos, no mereces nada", dijo en Movistar Plus.

Pero, gran parte de su mensaje se centró en afirmar sobre lo que viene a futuro para el club: "ahora, a apretar el culo, cerrar la boca y luchar. Nuestra afición no se merece esto. Gracias por el trabajo que están haciendo en el estadio y fuera de casa, que les escuchamos".

Y finalmente, en sus afirmaciones sobre el entrenador argentino al servicio del cuadro Rojiblanco, dijo: "está calando muy bien. Estamos aquí a sus órdenes para trabajar con él, que es un orgullo trabajar con él, para jugar con este club, pero hay que demostrarlo luego en el campo".