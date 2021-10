El último día de Ronald Koeman como entrenador de Barcelona finalmente llegó. La derrota ante Rayo Vallecano por LaLiga fue lo último del neerlandés en el banquillo del conjunto 'azulgrana' y, ahora, en la directiva trabajan para contratar a un nuevo director técnico cuanto antes. Xavi Hernández es el nombre elegido.

Los portales españoles dan por hecho que Xavi y Barcelona tienen un acuerdo para que se convierta en el nuevo entrenador del club. Sin embargo, queda la parte más difícil que es arreglar su salida de Al-Sadd, equipo que dirige actualmente y al que tiene como líder de la Qatar Super Stars League. No es una negociación fácil para el exmediocampista, ya que trata directamente con los dueños del equipo.

La principal traba para lograr su salida pasa por el calendario y aquí es donde puede haber un conflicto de intereses. Al-Sadd tiene dos partidos importantes en los próximos días. Primero, toca este sábado 30 de octubre ante Al-Ahli, de local, lo que podría ser la despedida de Xavi ante el público, y, luego, el miércoles 2 de noviembre ante el escolta de la liga qatarí, Al-Duhail. Luego de ello, habrá un parón de la competencia hasta el 21 de diciembre por la Arab Cup.

Barcelona quiere que Xavi dirija ante Dinamo de Kiev

Según reportan Mundo Deportivo y Sport, la intención de la directiva de Barcelona es que Xavi se haga cargo del equipo cuanto antes sea posible. La intención es que pueda dirigir el próximo martes 2 de noviembre ante Dinamo Kiev. Aquí es donde se explica el conflicto de intereses que puede tener Hernández de un lado y del otro.

El entrenador español deberá convencer a un lado u otro para lograr una buena salida de Al-Sadd y una buena llegada a 'Can Barça'. Y es que no podrá dirigir ante Al-Duhail o no podrá hacerlo ante Dinamo Kiev, más allá de la intención de la directiva 'culé'. Será un lado u otro, pero desde el lado catalán confían en que sí pueda hacerlo. De lo contrario, a más tardar sí podrá hacerlo ante Celta de Vigo el próximo 6 de noviembre.