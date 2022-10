Jorge Sampaoli se convirtió en el nuevo entrenador de Sevilla. Luego de que transcurrieran cinco años desde su primera etapa, el argentino regresa al equipo español en reemplazo de Julen Lopetegui, quien fue despedido después de la derrota ante Borussia Dortmund en el marco de la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-2023.

En este escenario, el ex técnico de la Selección de Chile y Argentina tendrá como primer objetivo recomponerse el ánimo y la identidad del plantel. Esto se debe a que el conjunto de Andalucía no obtuvo los resultados esperados en el inicio de su camino en las principales dos competencias de la temporada: La Liga de España y el mencionado certamen europeo.

El nacido en Casilda genera admiración en diferentes partes del mundo por la filosofía de juego que pregona. De hecho, siempre intenta imponer su idea futbolística en el club que lo contrata. Sin embargo, también atrae la atención de los fanáticos por su personalidad en el campo de juego y por otro detalle que genera cierto asombro: su gran cantidad de tatuajes.

¿Cuántos tatuajes tiene Jorge Sampaoli?

Sampa cuenta con más de una decena de tatuajes en el cuerpo. La mayor parte de ellos se encuentran en sus brazos, donde algunos se unen entre sí en una composición global, y en el torso. Lo curioso es que hasta 2015 tenía escasos tatuajes y muy pocos estaban a la vista, pero desde entonces comenzó a exhibir nuevos diseños con el transcurso del tiempo.

¿Qué significan los tatuajes de Jorge Sampaoli?

Según explicó el propio estratega, y de acuerdo a lo que se puede observar en las diferentes imágenes, muchos de los tatuajes tienen como denominador común su pasión por el rock argentino. De hecho, varios son en homenaje a dos de sus bandas favoritas, Callejeros y Los Redondos, el grupo que lideró el Indio Solari.

Uno de ellos representa la frase "No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz", que forma parte de la letra del tema "Prohibido" de la banda que encabezaba Patricio Fontanet. Otro simplemente dice "Oktubre", que es el nombre de uno de los discos icónicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Además, los tatuajes del campeón de la Copa América 2015 con Chile no están exentos de errores ortográficos. Por ejemplo, en una ocasión le tatuaron la siguient frase: "No se vive celebrando victorias, si no superando derrotas". La equivocación radica en "si no", ya que en ese caso debe escribirse junto (sino) y no separado. El DT lo solucionó haciéndose un tatuaje más grande en la misma zona sobre Don Osvaldo, otra banda fundada por Pato Fontanet.

La carrera como entrenador de Jorge Sampaoli