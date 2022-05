Gareth Bale y Eden Hazard, fueron dos futbolistas relegados a lo largo de la temporada en Real Madrid, institución que se quedó con el título de Liga de España y este sábado 28 de mayo se consagró campeón de la Champions League, competición en la que logró su estrella número 14.

Pero como era de esperarse, ninguno de los jugadores en cuestión tuvo minutos de juegos, pese a que días anteriores el entrenador italiano Carlo Ancelotti había manifestado que estaban en la disputa por jugar unos cuántos minutos del crucial partido ante el Liverpool.

Finalmente esa situación no se dio, no tuvieron acción en el terreno de juegos del estadio Saint Denis, pero sí se les vio muy activos en la celebración del título de su club; no obstante, la imagen más particular la dejó el mediocampista de Bélgica dentro del camerino del club.

Ya en lo que fueron las celebraciones en el terreno de juego, ahí se vio a Bale posando para los lentes de los fotógrafos sosteniendo el trofeo de la Champions League, pero esta vez con un papel menos protagónico al que tuvo en la anterior final ante los Reds, cuando apareció con doblete.

En ese sentido, ya en la intimidad de los vestidores, a Hazard lo observo muy animado saltando en las sillas, pero una imagen bastante curiosa, en la que se aprecia intentando darle champán al hijo del mediocampista Toni Kroos; cosa que parece poco le gustó al alemán, ya que los separó de inmediato del futbolista belga, a quien instantes después le dijo que no le diera.