Son muchos los jugadores que apuntaban a ser grandes estrellas, pero que se fueron viniendo abajo con el paso de los años. Uno de los futbolistas que ha generado una inmensa decepción en los últimos años es Dele Alli. El exjugador de Tottenham se ha devaluado drásticamente y ahora lo ningunean en el fútbol turco.

El caso de Dele Alli ha llamado la atención de muchos fanáticos del fútbol. El volante ofensivo estalló en las filas de Tottenham y tuvo un gran rendimiento entre los años 2015 y 2020. Sin embargo, la carrera del futbolista se vino a pique de un momento a otro.

Fue bajo las órdenes de José Mourinho que el futbolista dejó de tener protagonismo en el cuadro de los Spurs. Las temporadas 2020-2021 y 2021-2022 sepultaron al futbolista, que tuvo que marcharse a Everton. Su paso por Goodison Park tampoco fue positivo.

Fracaso en Turquía

A inicios de temporada, Dele Alli llegó a Besiktas de Turquía en condición de préstamo por una temporada. Ahora, a mitad de campaña, el equipo turco califica de manera negativa el desempeño del futbolista y ponen en duda que siga en el plantel una vez finalice la cesión.

"Creo que no tiene un estado que merece jugar en el once. Su situación actual no cumplió con nuestras expectativas en términos de integridad del equipo. Evaluaremos susituación con el club" fueron las palabras del entrenador, Şenol Güneş ante la prensa tras la derrota en la Copa de Turquía ante Ankaragücü.