Han sido horas tensas tras el encuentro entre Real Madrid y Villarreal por la presunta agresión de Federico Valverde hacia Alex Baena. Se ha hablado mucho sobre la pelea entre los futbolistas y finalmente hay un pronunciamiento por parte del mediocampista español.

Diversos medios presentes en el Santiago Bernabéu reportaron una agresión por parte de Federico Valverde hacia Alex Baena. El uruguayo habría emboscado al jugador de Villarreal tras el encuentro del pasado sábado en la salida hacia los autobuses.

Desde el entorno de Valverde no negaron la agresión, pero aseguraron que la misma se dio luego de que Baena dijera "llora ahora que tu hijo no va a nacer" durante el partido. El jugador de Villarreal ya había negado estas afirmaciones por medio de un tweet, pero ahora ha lanzado un comunicado.

Denuncia contra Valverde

"El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan" aseguró Baena.

El volante español reprochó las acusaciones en su contra y aseguró que la denuncia está en curso. "Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia. En el día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo".