El Signal Iduana Park se prepara para la venta más cara de su historia, por lo que solo resta saber quienes serán los que verdaderamente entrarán de lleno en una puja por Jude Bellingham que ya es aceptada por Borussia Dortmund. Desde la directiva del Muro Amarillo ponen precio y hora para que el volante inglés de 19 ponga rumbo a otro grande de Europa.

Hans-Joachim Watzke, CEO del Dortmund, es quien deja en claro por Bild que su estrella tiene todas las papeletas para abandonar Westfalia en los próximos meses. Si bien habrá que reunirse tras las Copa del Mundo, desde Borussia afirman que no pondrán trabas para que el joven británico pueda dar el siguiente paso en su carrera. Atentos Real Madrid, Liverpool, Manchester City etc.

"Creo que tan pronto como el Mundial termine tendremos una discusión general sobre lo que realmente quiere…Debería decirnos si quiere quedarse o si quiere irse. En ambos casos, tendremos una discusión muy agradable y razonable entre nosotros. Pero no tenemos que fingir que el tema no está sobre la mesa. Si los clubes realmente grandes están involucrados, entonces no podemos darnos el lujo de tener una pelea financiera", palabras de Watzke en Bild para zanjar la cuestión.

¿Precio cerrado?

Medios como MARCA o AS interpreten dichas declaraciones del CEO del Dortmund como un claro aviso de lo que será una realidad sobre el mes de enero. Deseosos de encontrar un reemplazante antes de que comience la próxima temporada, desde Borussia no entrarán en una puja infinita por Jude Bellingham, sino que buscarán que todo se resuelva lo antes posible con el fin de ingresar los 100 millones en euros en los que ahora mismo se tasa la operación.

Real Madrid, Liverpool, Manchester City y hasta Chelsea son hasta aquí los clubes que más fuerte suenan para hacerse con los servicios de quien será el gran nombre del mercado del 2023 en Europa. Dortmund abre la puerta y si el jugador lo permite, Jude Bellingham se encontrará a la venta desde el próximo 1 de enero por una suma cercana a los 100 millones de euros.