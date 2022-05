El futuro de Franck Kessié se viene dando por hecho desde hace semanas. El volante marfileño finaliza su contrato con AC Milan y las vinculaciones con FC Barcelona son fuertes. Ahora el africano ha confirmado su partida de San Siro luego de conseguir el Scudetto.

La salida de Franck Kessié de AC Milan parecía segura desde hace meses. Luego de que el jugador asegurara que iba a renovar desde los Juegos Olímpicos, este extendió las negociaciones con el club demandando cifras exorbitantes. La situación se estancó desde 2021 y su partida parecía anunciada.

Fue en el mes de marzo que se dio por hecho que Kessié tenía todo acordado para firmar con Barcelona al finalizar la temporada. El marfileño llegaría al Camp Nou como agente libre y finalmente hay un pronunciamiento del jugador sobre su futuro.

Confirmación de Kessié

Fue Canal + Sports Africa el medio que reveló las palabras del jugador durante el festejo del Scudetto. "Tengo contrato hasta el 30 de junio, pero la renovación es imposible. Llegué aquí hace cinco años, hemos vuelto a la Champions y hemos ganado el 'scudetto', creo que es el mejor momento para irse".

"Llegué aquí en 2017, firmé por un proyecto de cinco años, quería vivir momentos como este, me ha costado cinco años poder lograrlo, pero lo hemos logrado. Estoy muy feliz, por el club, la ciudad, mis compañeros... Pero creo que he cumplido, he conseguido los objetivos marcados cuando me ficharon y no hay mejor momento para marcharse" remarcó Franck Kessié.