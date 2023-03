Franck Kessié ha ganado minutos importantes en los últimos partidos de FC Barcelona, aprovechando las ausencias de algunos jugadores importantes como Pedri y Gavi. Si bien no se ha podido afianzar como titular, lo cierto es que es una pieza que Xavi Hernández quiere seguir aprovechando, sobre todo por sus ganas de jugar en el conjunto 'azulgrana'.

El mediocampista marfileño no sólo está comprometido al 100 por ciento con el Barça. También aporta desde el lado humano por sus acciones fuera de los terrenos de juego. En una entrevista con el diario Sport, contó cómo ayuda en varios proyectos infantiles y para gente en situación de calle en su país.

"La fundación es algo que he creado para ayudar a los clubes pequeños de mi país y a las personas que no tienen medios. Que viven situaciones que yo he conocido y que he vivido. Gente que no tiene una vida fácil. Compartir y participar en la evolución de Costa de Marfil. La Fundación Franck Kessie continúa trabajando para hacer cosas para ayudar a crecer el país y por qué no crecer dentro del continente africano. El objetivo es continuar ayudando", explicó Kessié.

¿Qué trabajos sociales hace la Fundación Kessié?

De acuerdo a lo reportado por el citado medio, en materia de educación, la Fundación Franck Kessié pretende contribuir en la renovación de 5.000 escuelas. Este acto ya ha tenido un buen efecto en dos escuelas primarias de su pueblo nativo, Zebizekou en el departamento Gagnoa de la región de Gôh, en Costa de Marfil. Pero eso no es todo.

En materia de salud, esta fundación quiere cubrir, al menos, una gran parte de los costes médicos de las personas que no puedan pagar por un tratamiento. A su vez, tiene previsto un plan de acción para que unos 100 jóvenes tengan el permiso de circulación.

Franck Kessié no está solo en su plan altruista. Su esposa también está muy implicada en el proyecto de esta ONG. Ambos se organizan para que cada uno o ambos viajen durante el año hasta Costa de Marfil para formar parte de actos y estar al pendiente de los planes de forma activa.