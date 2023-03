Xavi Hernández prepara al FC Barcelona para el Clásico de España vs. Real Madrid, que se jugará por la fecha 26 de LaLiga.

LaLiga: Xavi Hernández tendría un refuerzo inesperado para el Barcelona vs. Real Madrid

Xavi Hernández, luego de la victoria del Fútbol Club Barcelona por 1 a 0 sobre el Athletic Club de Bilbao en San Mamés (gol de Raphinha), ya le apunta al Clásico de España que disputará frente al Real Madrid de Carlo Ancelotti bajo el marco de la fecha 26 de LaLiga en el Camp Nou (domingo 19 de marzo a las 21:00 horas local).

Y para tal compromiso, el entrenador culé tendría un refuerzo un tanto inesperado. Se trata de Pedri, que este lunes 13 de marzo se sumó a las prácticas junto al resto de sus compañeros, a pesar de que se pensaba que su reincorporación demoraría unos días más. De esa forma, ya se plantea como uno de los jugadores que conformará la formación blaugrana que se presentará ante el Merengue.

Asimismo, Xavi Hernández, dispuso de dos días libres para sus dirigidos, en función de marcar diferencia en cuanto al descanso que tendrá a diferencia de su próximo rival. En otras palabras, el FC Barcelona, después de caer con el Manchester United en la Europa League, solo debe pensar en LaLiga -y en la Copa del Rey-, mientras que el Real Madrid estará preocupado por asegurar su pase a los Cuartos de Final de la Champions League vs. Liverpool.

El once que se vislumbra que parará Xavi Hernández en el FC Barcelona vs. Real Madrid

Xavi Hernández, para el duelo con el Real Madrid del próximo domingo 19 de marzo a las 21:00 horas en el Camp Nou por LaLiga, pararía la siguiente alineación: Marc-André Ter Stegen; Ronald Araújo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Alejandro Baldé; Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Raphinha, Pedri, Gavi y Robert Lewandowski.

Recuperados Robert Lewandowski y Pedri, Xavi Hernández espera apor Ousmane Dembélé

Xavi Hernández recuperó vs. Bilbao a Robert Lewandowski y es posible que vs. Real Madrid reintegre a Pedri. Mientras, espera por Ousmane Dembélé. El delantero francés no juega en el FC Barcelona desde el 28 de enero contra el Girona por LaLiga, a causa de una molestia muscular. En total, ya se perdió 10 partidos (siete por el campeonato, dos por la Europa League y uno por la Copa del Rey).