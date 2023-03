Gerard Piqué se retiró del fútbol profesional hace algunos meses, pero aún así sigue muy vinculado a todos los aspectos que involucran al FC Barcelona. El excapitán 'culé' brindó una larga entrevista a RAC1 donde habló de varios temas relacionados con el conjunto 'azulgrana'. Uno de ellos fue el posible regreso de Lionel Messi a la institución, rumor que ha crecido en las últimas semanas por la indefinición sobre el futuro del rosarino en PSG.

Piqué compartió largos años con Messi en cancha en el Camp Nou. De hecho, el argentino es el segundo jugador que más partidos compartió con el exdefensor en los terrenos de juego: 506 partidos (Busquets jugó 605 con Piqué). Por lo cual, conoce a Leo y también las intenciones del Barcelona respecto a la posibilidad de un regreso.

Según valoró, "es una decisión suya", aunque manifestó que a nivel sentimental "sería muy bestial" que pueda volver a vestir la casaca 'blaugrana'. "El Barça puede estar ahí. Para los culés, que volviera a nivel sentimental sería muy bestial. Pero es una decisión suya. Aquí por mucho que la gente diga, solo están sus sensaciones, su motivación...", expresó Gerard. Y agregó: "Si quiere seguir compitiendo, el Barça puede estar en sus planes, si quiere dejar de competir a este nivel, pues igual se va a la MLS".

En este sentido, la decisión de Messi debe pasar por el lugar en donde pueda ser feliz, según opinó el exfutbolista, retirado a fines de 2022. "Su futuro solo lo sabe él. Creo que ganar el Mundial era el sueño que tenía a nivel personal. Era el titulo que le faltaba para ser considerado el mejor de la historia. Ahora todo el mundo está convencido de ello. Ahora todo lo que decida es para buscar donde puede ser feliz. Lo más normal es que se quede por Europa", opinó.

Algunas frases de Piqué en la entrevista con RAC1

Sobre su retiro: "No hecho de menos, ni un poco, el fútbol (...) Estoy muy bien y llega un punto que lo dejas y te das cuenta de lo que te has perdido, los fines de semana..." También confesó que sólo ve "a veces" al Barcelona y que se sigue viendo con algunos excompañeros como Jordi Alba y Sergio Busquets.

¿Por qué se retiró? "Creo que todos estos años me gané escoger mi final y creo que eso se dio y estoy contento. Era lo más sano para mí, para la gente, para el equipo. Cuando llevas muchos años y has sido importante, el rol ya no es el mismo, no juegas cada tres días, el cuerpo está acostumbrado a unas cosas que ya no le das y te haces grande... Estuve semanas pensándolo y creo que al final acerté".

El caso Negreira: "Pongo la mano en el fuego que el Barça no ha comprado árbitros, si quieres hacerlo, vas con dinero negro. No tiene lógica (...) No sabíamos nada, creo que esos informes son más para entrenador y cuerpo técnico", explicó. Y agregó: "Los jugadores, sobre todo los más veteranos, ya conocemos a los árbitros, en cambio, los entrenadores que vienen de fuera necesitan ayuda para conocer el perfil de cada uno. A partir de aquí, como jugadores no teníamos ninguna información".

La actualidad del Barça: "Estamos muy bien. Los resultados son buenos, se están encajando pocos goles, estamos haciendo récords... Creo que somos favoritos para ganar la Liga". Si Barcelona es campeón, ¿irá a la celebración? "Me alegraría mucho, sobre todo por el club, si la ganamos. Me siento del equipo, en parte, pero no me he planteado si iría a las celebraciones. Pero sí que me gustaría. Hace poco me invitaron a una cena de equipo pero me pareció intrusivo".

Caso Dani Alves: "Es muy complicado. Cuando sale la noticia... Yo, como excompañero, tengo la sensación de que no lo conozco... te quedas en estado de shock porque dices ‘si lo compartimos todo’. Lo ves y no lo pensarías nunca. No te lo esperas, es una hostia con la mano abierta (...) Si pasó, hay que ser duro con él y con todo. Yo sería incluso más duro de lo que es ya la Justicia. Estoy en contra de la gente del movimiento del sí es sí o es no".

Kings League: "Me llaman muchos jugadores para jugar y otros en activo que dicen que nos ven cuando están en el vestuario (...) Tendremos actuaciones, los presidentes llegarán en helicóptero... hemos tenido que hablar con los Mossos. Será un evento diferente, para ir con los hijos, todo el día. Es un 'show' y formaremos parte de él. Yo estaré en el terreno de juego". En este sentido, dijo que "el deporte debe ir más hacia el entretenimiento" y aseguró que es "porque los jóvenes quieren cambios".

Sobre Shakira y la BZRP Session: "No quiero hablar del tema (...) Creo que las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones oportunas y no tengo ganas de hablar sobre esto porque lo único que quiero es que los niños estén bien".