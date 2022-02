El Stade de France será la sede de la final de la Champions League. Un estadio particular para Lionel Messi y que puede consagrar finalmente a PSG.

La guerra entre Ucrania y Rusia ha llevado a que la UEFA tome la decisión de sacarle la sede de la final de la Champions League a San Petersburgo. Ahora, la definición de este año se muda al Stade de France, un estadio particular para Lionel Messi y que puede llevar a PSG a una nueva final.

El estadio, ubicado en Saint Denis, podría llevar a que Paris Saint-Germain sea 'local' en la gran final de la Champions League, a jugarse el próximo 28 de mayo. El objetivo del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino es la conquista de Europa y podrá hacerlo en un recinto, con mucha historia para el fútbol francés.

Pero el guiño de UEFA hacia PSG por la definición en territorio francés no es el único. Lionel Messi también tiene su historia con el Stade de France. La primera definición que tuvo el argentino en Champions League con Barcelona fue en este mítico estadio, aunque no lo pudo jugar.

El Barça enfrentó al poderoso Arsenal en 2006, pero Messi no pudo jugar por un desgarro muscular. No asistió a la final ni tampoco recogió la medalla debido al dolor de no poder estar en la convocatoria. Ahora podría tener su segunda oportunidad, pero con PSG, aunque para ello primero deberá superar a Real Madrid en la vuelta de octavos de final.

El Stade de France recibe por tercera vez una final de Champions League. Además de la definición de 2006 entre Barcelona y Arsenal, que terminó con el triunfo 'culé' por 2-1, se jugó una definición en el año 2000 donde Real Madrid derrotó con contundencia a Valencia por 3-0.