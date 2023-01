Un Beckham en la Premier League para seguir la dinastía de David Beckham, Romeo, su hijo jugará en la mayor división del fútbol de Inglaterra tras fichar por Brentford, dejando atrás su inicio profesional en el club de la familia, el Inter de Miami.

Romeo Beckham tiene 20 años, y tras su paso por el Arsenal juvenil y llegando del Inter de Miami, es el nuevo jugador del Brentford y el club hizo el anuncio oficial de la llegada del hijo de David Beckham a Las Abejas de Londres.

"Bienvenido a Brentford B , Romeo Beckham!", inicia el anuncio del club, que luego cuenta cómo es la operación, no es una compra, es un jugador que llega cedido desde Inter Miami, club del que su padre es uno de los propietarios.

Romeo Beckham se mueve mucho por la banda derecha, puede jugar de extremo, volante derecho, y también como interior, pero por la derecha. La operación del préstamo es solo por seis meses.

El chico no llegó a debutar en el primer equipo del Inter Miami, jugó solo en la Next Pro League donde anotó dos goles en 20 partidos jugados, antes también jugó partidos en la USL League One, que tampoco es profesional en USA, ahora el gran desafío es mostrar sus cualidades en la mejor liga del mundo, en tan solo seis meses.