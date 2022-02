Inició un nuevo año mundialista y Qatar 2022 está terminando de prepararse para recibir al mayor evento futbolístico del planeta. Ya son 15 las selecciones que tienen su boleto asegurado para el torneo de la FIFA y son varios los equipos que continúan luchando por las 17 plazas restantes.

En marzo volverá a rodar la pelota en el marco de las Eliminatorias y algunas confederaciones tendrán su última etapa, con duelos directos por pasajes al Mundial. Ese es el caso de los combinados europeos, con su repechaje, y los africanos, con su fase final de clasificación.

Este martes, en la previa de las semifinales del Mundial de Clubes, en el que Chelsea buscará su lugar en la final ante Al Hilal, Hakim Ziyech anunció que se retira 'definitivamente' de la Selección de Marruecos. La noticia sorprendió, con el elenco del norte de África a un paso de Qatar 2022. El 21 de marzo, como visitante, y el 29, cerrando la serie de local, los marroquíes chocarán ante la República Democrática del Congo por un boleto al Mundial.

"No volveré a la selección. Es mi decisión final. Lo tengo claro. Ahora me concentro en mi club. Entiendo la opinión de los aficionados, lo siento por ellos", declaró Ziyech ante los medios, en declaraciones levantadas por As. La razón tiene que ver con su relación con el actual entrenador, Vahid Halilhodžić.

El DT bosnio no lo citó para la Copa África y explicó en su momento: "Por primera vez en mi carrera de entrenador, he visto a un jugador de la selección que no quiere entrenar y dice estar lesionado, aunque las pruebas médicas han demostrado que sí puede jugar. No toleraré este comportamiento mientras yo sea seleccionador".