Jakub Jankto dejó de ser jugador del Sparta Praga y lo confirmó a través de sus redes sociales. "Mi salud y estado mental no me permitirán continuar", aseguró.

Jakub Jankto fue noticia en febrero de este año al declararse públicamente homosexual, recibiendo un amplio apoyo de parte del fútbol mundial. Sin embargo, su presente no es el mejor en términos deportivos, ya que se conoció la noticia de que no jugará más en el Sparta Praga, su actual club.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, a la vez que Sparta Praga también dio a conocer un escrito, se confirmó que Jankto no pertenecerá más al cuadro checo, al que llegó cedido desde Getafehasta final de temporada. Habrá que ver si el mediocampista de 27 años decide retornar al cuadro español o alejarse por un tiempo de los terrenos de juego.

En su comunicado, reveló que no está pasando su mejor momento y aseguró que su salud mental le impide continuar con la actividad profesional. "En los últimos años, y especialmente el último año, tantas cosas han acumulado a mi alrededor que es mejor reducir la velocidad y pensar en mi salud también", comenzó diciendo. Y agregó: "No ha sido el mejor año deportivo para mí... Estoy aún más entristecido porque mi salud y estado mental no me permitirán continuar mi búsqueda del título y de la copa".

Pero al margen de esta situación personal, Jankto estuvo involucrado en un incidente con la policía por la que fue detenido. Según reveló el medio checo Blesk, el futbolista fue interceptado por un vehículo policial y rechazó realizarse un examen de consumo de drogas y, posteriormente, una prueba médica. A su vez, se supo que no tenía permiso para conducir, por lo que conducía sin carnet.

A partir de este incidente y luego de una charla con el jugador, Sparta Praga decidió apartarlo de forma definitiva del primer equipo. Lo confirmó a través de un comunicado, en donde también piden respeto y privacidad para el joven.

Comunicado de Sparta Praga con la decisión de apartar a Jakub Jankto

"El primer equipo del AC Sparta de Praga continúa sin Jakub Jankto. El jugador no está listo para desempeñar las funciones que se derivan de su contrato profesional y, por tanto, no está a disposición del entrenador para las actividades de entrenamiento. Así, la preparación del equipo de Brian Priske se reanudó el miércoles por la mañana tras dos días de descanso sin la participación de Jankt.

La dirección del club inició una reunión con el jugador, que tuvo lugar después del tiempo de descanso del equipo el miércoles por la mañana. La reunión se convocó en respuesta a un incidente de tráfico en el que se vio implicado Jakub Jankto el martes.

Tras llegar a un acuerdo mutuo, se decidió que Jakub Jankto no participará en el entrenamiento conjunto con el equipo y que se ocupará de su situación personal.

Con respecto al jugador, el club no facilitará más información. Pedimos al público y a los medios de comunicación que no interfieran en la vida personal de Jakub Jankto."