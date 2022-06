Un medio de comunicación en Italia se atrevió a entregar información sobre el posible arribo de Cristiano Ronaldo a un club de la Serie A. No es uno de los más grandes, sí es un tradicional, pero no es de los más ganadores e incluso, no es de los que el aficionado espera verlo jugar.

Lo cierto es que según información desvelada por La Repubblica, el astro portugués, que pese a sus 37 años sigue siendo un futbolista interesante para cualquier club en Europa, surgió como posible fichaje de la Roma, el cuadro dirigido por su amigo José Mourinho.

De acuerdo a lo que dicen, el nuevo modelo que se pretende implementar en los Red Devils, pondría en riesgo su continuidad allí: “el delantero de los récords en el United corre el riesgo de ser el huésped de un proyecto que no sólo no lo involucra: no le concierne. El proyecto técnico de Ten Hag se basa en el fútbol holandés, la carrera y la posesión, el colectivo y la humildad. Palabras que cuesta encontrar en el vocabulario de Cristiano”.

Además, señalan que su representante trabaja a toda marcha para encontrarle un destino al portugués, que en la campaña anterior, la primera de su segunda etapa en el club, solamente anotó 24 goles, y que: “su agente Jorge Mendes ya está trabajando duro para encontrar un nuevo equipo para el campeón”.

Y en la interna de los Gialorrosi dicen: “en Roma, hay quienes han comenzado a susurrar ese nombre. Porque un año después de Mourinho, Ronaldo representaría un nuevo salto alto, un salto al cielo. Porque nadie impulsaría la imagen del club como él. Porque para el 30 de junio, Ronaldo todavía se beneficiaría de la ventaja fiscal que le permitiría pagar solo 100.000 euros en impuestos por ingresos de actividades en el extranjero”.

Sin embargo, ante todo el revuelo que hay por su posible contratación, hay un ‘pero’ en todo este asunto y es el tema monetario, algo que inquieta a la institución romana: “Ronaldo ya no es el futbolista mejor pagado del mundo, pero la Roma no puede permitirse sus 23 millones de euros de salario”.

De otra parte, hay que decir que ante todo ese panorama, adverso para el ariete de la isla de Madeira, surge la opción de volver a sus inicios, el cual consiste en ponerse la camiseta de Sporting Lisboa, club que está muy al tanto de lo que pase con el futuro de CR7.