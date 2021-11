La selección de Inglaterra se deleitó ante Albania para lograr un gran triunfo por 5-0 para estar muy cerca de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, en aquel país, mucho se habló de lo que ha ocurrido con el defensor Harry Maguire, quien sembró la polémica puertas adentro de Manchester United.

¿Qué pasó? Maguire fue autor de uno de los cinco goles para la goleada inglesa sobre los albanos. Y su festejo ha recorrido todo el Reino Unido debido a un gesto que fue tomado con bastante molestia en el conjunto de Old Trafford. ¿Quiso enviar un mensaje el defensor y capitán del equipo de Ole Gunnar Solskjaer?

Lo que hizo Maguire tras convertir el primer gol de Inglaterra ante Albania fue llevarse las manos a los oídos, en un gesto que recuerda al famoso 'Topo Gigio', inmortalizado por Juan Román Riquelme en un Superclásico entre Boca y River. El defensor de Manchester United causó la molestia en los hinchas de su club, ya que lo consideran un insulto.

Muchos piensan que la actitud del defensor de 28 años fue enviar un mensaje por las críticas que ha recibido por el rendimiento de los 'Diablos Rojos'. En declaraciones recogidas por el Daily Mail, trató de despegarse de cualquier polémica. "No fue dirigido a nadie. Me deslicé de rodillas y me puse las manos en los oídos, pero fue algo que me salió natural, no era un mensaje para nadie", aseguró. Y agregó: "Soy el capitán del United. Por supuesto que escucharé críticas cuando el equipo no esté bien".

Las críticas explotaron contra Maguire por lo hecho en su festejo de gol para la selección de los 'Tres Leones'. Y en Manchester United tendrá que dar explicaciones, en medio de un clima bastante tormentoso en Old Trafford. Por lo pronto, disfruta del buen andar de su seleccionado.