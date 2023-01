Arsenal tiene negociaciones avanzadas para fichar a un futbolista que arrancó la Premier League siendo figura, aunque no tuvo una buena actuación en Qatar 2022.

Arsenal es líder de la Premier League y quiere aprovechar el mercado de invierno para reforzarse de cara a la segunda parte de la temporada donde quiere pelear por el título. En un primer momento, negociaba por el fichaje de Mykhaylo Mudryk, pero finalmente, Chelsea se lo llevó y esto motivó a activar un 'Plan B'. En las últimas horas, se conoció que una figura del certamen inglés es el elegido para reforzar el frente de ataque del equipo de Mikel Arteta.

Reforzar el ataque, sobre todo con la lesión de Gabriel Jesús, es una prioridad en este mercado para los 'Gunners'. Por eso buscaron a Mudryk, pero finalmente, el nombre que podría llegar sería el belga Leandro Trossard. La figura de Brighton quiere cambiar de aires en lo inmediato, ya que ha trascendido una pelea con su entrenador Roberto de Zerbi.

Según denunció su agente Josy Comhair, de Zerbi "humilló a Leandro y ha indicado que un traspaso es la mejor solución". El belga no fue convocado para el último encuentro ante Liverpool y ciertamente, desde su vuelta tras el Mundial de Qatar 2022, ha tenido poca participación con los 'Seagulls'.

"El pasado lunes, el entrenador humilló a Leandro en el grupo y le indicó que lo quería ver más. Un técnico que no ha hablado directamente con un jugador en cuatro semanas es muy incomprensible. además, es también el entrenador quién ha expresado varias veces que el traspaso sería la solución más adecuada", afirmó Comhair.

Arsenal negocia para fichar a Trossard

Según adelantó el periodista Fabrizio Romano y confirmaron algunos medios de comunicación como The Athletic y The Guardian, Trossard ya tendría un principio de acuerdo para su contrato con Arsenal, y ahora los 'Gunners' preparan una oferta para convencer a Brighton de su venta. No trascendió la cifra del posible ofrecimiento.

Arsenal podría fichar a un jugador que fue figura a comienzos de la Premier League cuando Brighton llegó a estar en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Actualmente, lleva siete goles y tres asistencias en 16 juegos por la liga inglesa.