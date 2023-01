El mercado de enero es fundamental para Arsenal en sus aspiraciones de conseguir la Premier League luego de casi 20 años. Es por eso que el conjunto de los Gunners quiere reforzarse con figuras que puedan ser piezas de recambio importante para reemplazar a algún titular en caso de ser necesario. Hay varias opciones alrededor del Emirates y ya trascendió una que involucra a una figura sudamericana que brilla en la MLS.

Se trata de Facundo Torres, atacante uruguayo que estuvo con su selección en Qatar 2022 y es una de las joyas que tiene Orlando City en la MLS. En una entrevista para 90min, reveló que recibió el llamado de Arsenal para un posible fichaje. Esto ocurrió antes del Mundial, pero podría haber novedades por estas horas, sobre todo tras el último revés que sufrieron los 'Gunners' en el mercado.

Arsenal no pudo fichar a Mykhaylo Mudryk, el extremo ucraniano que finalmente llegó a Chelsea. Por eso, evalúa opciones en esa posición y el nombre de Facundo Torres aparece en la lista de candidatos para un posible fichaje. "Orlando me confirmó que hubo un contacto con Arsenal, pero luego me fui al Mundial y no quería escuchar sobre un posible traspaso en ese momento", reveló el uruguayo de 22 años.

Torres no descarta la posibilidad de que Arsenal vuelva a la carga por su fichaje. "Todo quedó ahí, pero ahora que estoy de vuelta con el equipo, veremos a dónde va la conversación", comentó. Y agregó: "Me encantaría jugar en Europa. Es un sueño que tengo desde niño".

Cabe recordar que el conjunto inglés conoce a Torres y lo vio directamente el pasado verano cuando disputaron un amistoso ante Orlando City. El partido fue el pasado 20 de julio de 2022 con victoria del conjunto de Mikel Arteta por 3-1, pero el uruguayo destacó al convertir el único tanto de la franquicia de Orlando.

Las opciones de Arsenal para olvidar a Mudryk

Al nombre de Facundo Torres, aparecen otras opciones de mayor peso. Sky Sports Alemania sitúa a Moussa Diaby, extremo del Bayer Leverkusen; 90min mencionó los nombres de Raphinha y Ferran Torres, atacantes de Barcelona; y Mirror también pone el nombre de Leandro Trossard, figura de Brighton, en la órbita.