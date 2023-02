Sin lugar a dudas el presente de Liverpool es francamente extraño y preocupante, básicamente porque al tener lo nombres de peso que tiene en su plantilla, no expresa un buen fútbol y además de eso se le suma la seguidilla de malos resultados.

Claro está que para Rio Ferdinand, un hombre que conoce de primera mano el balompié británico, hay un argumento de peso que sustenta el discreto presente por el que atraviesa el equipo que es dirigido por Jurgen Klopp, y quien también está en la mira de todos.

Según el ex zaguero, la salida de Sadio Mané a Bayern Múnich fue un punto de inflexión para el declive de Liverpool, el conjunto que en el último tiempo acostumbró a un juego vertical y físico, que hasta lo llevó a la final de la Champions League de la temporada pasada, la cual perdió con Real Madrid.

Justamente, en su podcast, Vibe with Five, el hombre con glorioso pasado en Manchester United, rival de siempre de Liverpool manifestó sobre el caso del atacante senegalés, ahora en Alemania, que: “¿Por qué simplemente no le pagaron el dinero para quedarse?”.

Habló además del jugador que debió irse en lugar del africano: “creo que dejaron ir al equivocado, deberían haber dejado ir a Firmino, simplemente no entiendo cómo dejas ir a alguien que es de clase mundial en ese momento, idealmente a quién le hubiera gustado quedarse si tú dio el contrato que estaba buscando o algo similar a lo que obtuvo Salah”.

Finalmente, y poniéndose en el lugar de los aficionados: “simplemente no puedo entenderlo, todos los fanáticos del Liverpool deben estar sentados allí pensando ‘wow, ¿cómo hemos dejado que esto se nos escape de las manos, un jugador de ese calibre?”.