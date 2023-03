Tras la victoria más abultada de Liverpool sobre Manchester United todo era algarabía en Anfield, nadie, ni el más optimista de los fanáticos del Liverpool imaginaba una victoria como la que se dio en la fecha 26, el 7 a 0 fue histórico y sorpresivo.

Por el momento que vivían ambos, por cómo llegaban los dos equipos el resultado fue impactante, además porque se trata del clásico más importante del Reino Unido. Tras la goleada y consumado el resultado, mientras todos festejaban, la famosa tribuna The Kop le pedía a Jürgen Klopp su tradiciona festejo en las victorias, pero eso no pasó.

Klopp tradicionalmente celebra las victorias con los seguidores del Liverpool con una serie de golpes de puño hacia la tribuna, pero el DT de 55 años decidió no hacerlo después de la victoria sobre el United.

Klopp aplaudió a la gente y se excusó con una señal que parecía indicar que no era el momento, como si el festejo se postergara para más adelante, y fue llamativo, por eso en la conferencia de prensa post partido el alemán explicó por qué se excusó de hacer el tracional festejo.

Jürgen Klopp dijo "me encanta que lo pidan, pero todavía no estoy demasiado feliz cuando cantan mi canción, es como, 'oh dios, ¿no hay nada más?'. Pero lo aprecio, habrá un momento en que logremos lo que queremos lograr este año, entonces tendremos suficiente tiempo para choques de puños y festejos", explicando así por qué no quiso hacer el tradicional golpe de puño al viento de Anfield.

Klopp también afirmó que el resultado es "un fenómeno", pero cree que el Liverpool, que ahora está tres puntos por detrás del Tottenham, cuarto clasificado, con un partido pendiente en la Premier League, "se parece mucho más a nosotros mismos" y ha recuperado su escencia competitiva en busca de meterse en la zona de Champions League, ese es el verdader objetivo en esta temporada para Klopp en la Premier League.