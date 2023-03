Liverpool y Manchester United reventaron la historia del clásico más importante del Reino Unido con un resultado que no se veía desde el siglo XIX. En una noche gloriosa pata Anfield Road, todas las cámaras buscaron la reacción de un Erik Ten Hag que aseguró verse más que sorprendido por un 7-0 que ya es el máximo resultado entre ambos clubes desde que el fútbol viese la luz en Inglaterra.

Cody Gakpo, Mohamed Salah y Darwin Núñez anotaron sendos dobletes que acompañados por ese tanto de Roberto Firmino, cerraron la mejor actuación del Liverpool de Jürgen Klopp en lo que vamos de temporada. No hubo solidez en los Red Devils, quienes veían de levantar la Carabao Cup y que siguen peleando en diversos frentes bajo el mando de un Erik Ten Hag que dio la cara tras una hecatombe en toda regla.

"Estoy sorprendido porque, por lo que he visto en los últimos meses y semanas, este equipo es resistente y tiene una actitud ganadora. En la segunda mitad no hemos tenido nada de eso. No hemos seguido nuestro plan y no hemos hecho nuestro trabajo", empezaba el neerlandés ante las cámaras de Sky Sports en un Anfield donde la fiesta fue absoluta.

“Inaceptable”

Ten Hag no dudó en mostrar su malestar ante un resultado y encuentro donde las cosas estuvieron lejos de seguir su curso: "Creo que jugamos una primera parte decente, cometimos un error justo antes del descanso y en la segunda parte desaparecimos. No estuvimos a nuestro nivel, no jugamos como un equipo y ha sido poco profesional. Sí, estoy enfadado".

“Hemos visto en el pasado que podemos recuperarnos. Después de lo que nos pasó contra el Brentford, contra el Manchester City... Esto ha sido un paso atrás y no es aceptable. Es un toque de realidad y tenemos que aprender de ello", cerraba un Erik Ten Hag que solo una semana después de cerrar el primer título en cinco años para los Red Devils, sufre la mayor derrota del club en el clásico de la Premier League.