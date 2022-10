El interés del Manchester United en un portero de la Primeira Liga, con un valor de mercado superior a los 17 millones se ha intensificado desde el verano pasado, es que la renovación de De Gea parece lejana y los Diablos Rojos ya manejan opciones y la más importante es la del arquero griego del Benfica.

Odysseas Vlachodimos siempre fue una opción para el United, con la mira puesta en él, cedieron a Dean Henderson al Nottingham Forest, sin embargo, el conjunto de Old Trafford acabó fichando a Martin Dubravka por el alto precio del arquero titular del Benfica.

Pero ante la falta de acuerdo entre el club y su actual arquero, Vlachodimos vuelve a ser una gran opción para los Glazers esta temporada. El arquero de 28 años sigue teniendo un gran nivel en la élite, es actualmente líder del grupo que comparte con el PSG y prácticamente ha clasificado con su equipo a octavos, viniendo desde las fases previas de la UCL.

El contrato del español expira al final de la temporada con el United, pero no si no firman antes de diciembre, el arquero puede comenzar a escuchar ofertas, y no se quieren quedar atrás en Old Traffor y quieren tener opciones.

Vlachodimos no es el único portero que el United tiene en la mira. El portero del Trabzonspor, Ugurcan Cakir, y Dominik Livakovic, del Dinamo Zagreb, también están en el radar de los Diablos Rojos.