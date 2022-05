El presidente de Bayern Múnich no cede: "Lewandowki jugará con nosotros hasta 2023"

La situación entre Bayern Múnich y Robert Lewandowski se torna cada vez más tensa. Luego de que el jugador confirmara que no renovará su contrato y que se diera a conocer un supuesto monto para su salida, el presidente del club, Herbert Hainer ha dado un mensaje claro.

Luego de meses de especulaciones sobre el futuro de Robert Lewandowski, finalmente el jugador confirmó su decisión de no renovar su contrato con Bayern Múnich. El futbolista, si bien no pudo confirmar que saldrá en el próximo mercado, ha dejado en claro que no habrá extensión de su vínculo.

Ahora, luego de que corrieran los rumores sobre un posible precio de salida de 40 millones de euros y un supuesto acuerdo entre el jugador y FC Barcelona, ha hablado el presidente del club, Herbert Hainer. El cabecilla declaró ante Sport1 sobre el futuro del delantero.

No cede a las presiones

Hainer dejó en claro que el club está en la posición de exigir el cumplimiento del contrato. "Robert Lewandowski tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y jugará con nosotros hasta entonces. Cuando firmas un contrato, y yo lo he estado haciendo toda mi carrera, ambas partes saben lo que hay en él. No podemos hablar de 'obligar' a alguien a cumplir su contrato".

"Robert dijo que tenemos que encontrar una solución para las dos partes y el Bayern es una de las partes. Él está en su derecho de no querer extender el contrato. También se unió a nosotros en una transferencia gratuita. Un acuerdo no puede ser unilateral, para eso están los contratos" añadió.