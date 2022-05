Bayern Múnich cerró la temporada de la Bundesliga con un empate en casa de Wolfsburgo. El título ya estaba asegurado desde hace un par de semanas, pero todos los ojos estuvieron puestos en la figura de Robert Lewandowski, quien ha pedido salir del club tras rechazar una nueva oferta de renovación. Por lo pronto, el polaco convirtió en el triunfo de este sábado ¿su último gol en los 'bávaros'?

En la previa del partido entre Bayern y Wolfsburgo, Hasan Salihadmizic, director deportivo del campeón alemán, confirmó en una entrevista a Sky Alemania que Lewandowski pidió su salida del club. "Hablé con él. Durante la conversación me informó que no quería aceptar nuestra oferta para extender el contrato y que le gustaría dejar el club", dijo.

Más allá de eso, Salihadmizic dejó en claro que no regalarán a su goleador. "Dijo que le gustaría probar algo nuevo, pero nuestra posición no ha cambiado, Lewandowski tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Eso es un hecho", explicó. Además, aseguró que no han recibido oferta alguna por él, esto en referencia al interés que tiene Barcelona por su fichaje.

Lewandowski se destapa con ¿su último gol en Bayern?

Robert Lewandowski anotó el segundo gol del Bayern Múnich en el empate ante Wolfsburgo. Tras un buen centro de Thomas Müller, el goleador desvío de cabeza la trayectoria del balón para marcar el 0-2 parcial (el 0-1 fue de Josip Stanisic). Al final, se despidió con un empate por el esfuerzo del conjunto local, que lo igualó de la mano de Jonas Wind y Max Kruse. ¿Habrá sido éste su último tanto en el conjunto de Baviera?

VIDEO: GOL DE LEWANDOWSKI VS. WOLFSBURGO

El polaco ha tenido una enorme temporada en la Bundesliga, que lo podría llevar a ganar la Bota de Oro de la temporada. Con este gol, llegó a 35 anotaciones en 34 partidos, absoluto goleador del torneo alemán. Tras el final de la campaña, ahora será protagonista del mercado donde espera una salida del Bayern Múnich ¿con destino al Barça?