Todd Boehly, uno de los nuevos dueños de Chelsea, realiza su primer fichaje para los 'Blues'. Se ha confirmado de forma oficial la llegada de Raheem Sterling como nuevo jugador del club. Deja definitivamente Manchester City tras siete años en el club a cambio de una cifra millonaria. Firma contrato hasta 2027 con opción a uno más.

La etapa de Sterling en el Etihad parecía terminada. El delantero perdió terreno en el último tiempo en el equipo titular de Pep Guardiola, por lo que apuntaba a ser uno de los jugadores por los cuales el club escucharía ofertas. Si bien hubo algún interés de Real Madrid, Chelsea fue el equipo que aceleró por su fichaje y, finalmente, lo logró.

Raheem Sterling se convierte en nuevo fichaje de Chelsea tras el pago de 45 millones de libras esterlinas fijas más otros 10 millones de la misma moneda en complementos. El jugador, que representa a la selección de Inglaterra y sueña con jugar el Mundial de Qatar 2022, ya había aceptado su llegada a los 'Blues', ya que tenía un acuerdo por su contrato desde hace varios días.

Thomas Tuchel suma una nueva carta de ataque a su equipo con la llegada de Sterling. Se trata de un delantero que pueda aprovechar, sobre todo, por el sector izquierdo, aunque con Guardiola también supo jugar en ciertos partidos de centroatacante, por lo que el alemán tiene entre sus filas a un polivalente muy útil.

Antes de conocerse su fichaje por Chelsea, Sterling se despidió de Manchester City con una carta publicada en redes sociales. "Siete temporadas, 11 trofeos y una vida de recuerdos. A los entrenadores que han jugado un importante rol en mi crecimiento durante años, a mis compañeros de equipo que han sido más que personas con las que he compartido el césped, al cuerpo técnico, a los trabajadores del club, a los aficionados que me han apoyado sin descanso y a todo el mundo alrededor del City no puedo tenerles un mayor respeto. ¡Qué viaje!", empezó diciendo.

"Estoy agradecido por los altibajos que han testado mi fuerza y capacidad de respuesta y me han permitido seguir de frente dando la mejor versión de mí. Llegué con 20 años a Mánchester y me voy siendo un hombre. Gracias por el apoyo incondicional. Ha sido un honor llevar esta camiseta", cerró. Así, se despide de lleno de su etapa como 'citizen' y ahora inicia una nueva en Stamford Bridge.