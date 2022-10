Otro tropezón del equipo de Ten Hag, Manchester United no levanta cabeza y volvió a perder dos puntos en casa, Cristiano fue titular, pero no pudo anotar, una vez más.

Partido sin goles en Old Trafford, Manchester United que tuvo a Cristiano entre los once, no pudo con Newcastleque siempre estuvo tranquilo con el punto que terminó llevándose de Manchester este domingo.

Los Diablos Rojos intentaron, Cristiano Ronaldo intentó, pero no pudo, el arco se les fue cerrando lentamente, y aunque intentaron hasta el final del partido con mayor intensidad, el equipo pareció no encontrar su lugar en el partido, de terminó diluyendo sus intentos en centros.

Pero no le alcanzó, Ten Hag vio psaar otro partido en el que su equipo no convence, decepcionada se fue la gente del Old Trafford, incluso en el minuto 85 ya comenzaron a abandonar el campo, como hizo Cristiano en el minuto 72.

Es que el partido de Cristiano tampoco fue el de los mejores, llegó a encontra la red en dos ocasiones, pero ninguna sumó, la primera por posición adelantada, la segunda con un intento de "avivada" que sacó la pelota al arquero que estaba por ejecutar un tiro libre tras que su compañero le pasó la pelota, pero, obviamente no sumó, y es más se ganó la tarjeta amarilla.

Así pasó otro partido insípido para este United que no encuentra el rumbo, parecía haberse recuperado un poco anímica y futbolísticamente en las últimas semanas, pero no pasó, el cuadro de Ten Hag dejó escapar otros dos puntos importante de casa.

