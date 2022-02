Nantes, equipo que está en los puestos de vanguardia de la Ligue 1, venció 3-1 en condición de local a PSG, en juego válido por la fecha 25 de la competición. Sin lugar a dudas fue un resultado que pocos esperaban, pero desde la institución capitalina le pusieron el pecho a la brisa.

Y fue justamente Leonardo, director deportivo del conjunto tricolor parisino, que tuvo duros señalamientos en contra del juez central del partido, Mikael Lesage, quien se vio comprometido en varias de las decisiones que se tomaron en el transcurso del mismo.

"Fue un partido difícil para nosotros. Después del partido de la Liga de Campeones, éramos el equipo a batir. Desde el inicio, fue un partido potente. Encajamos dos goles merecidos”, indicó en primer lugar el brasileño, quien hace parte de la administración del club.

Luego se despachó contra el colegiado, “después, todas las decisiones del árbitro fueron contra nosotros y te arriesgas a tener jugadores fuera (por lesión). El colegiado anunció un minuto de tiempo añadido y el penalti llegó cuatro minutos después. Pienso que hay un deseo de pitar contra nosotros".

Y habló de una dura entrada que le propinaron a la estrella del momento en el equipo: "te arriesgas a tener jugadores tres meses de baja por una lesión. Le enseña una roja a Appiah pero no es roja. Al inicio del partido dice que el VAR no funciona, pero en esa acción se retracta para retirar la tarjeta”.

Pero, al final sentenció que: “hay que separar las cosas y no podemos culpar al árbitro. No perdimos por él, pero sí ha sido importante. Los criterios no fueron los mismos para los dos equipos, no hemos sido juzgados de la misma forma y por eso puede entender el nerviosismo del director deportivo y los jugadores".