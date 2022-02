El regreso para el tridente de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar desde el inicio animaba el partido. Sin embargo, el espectáculo se lo robó Nantes con un gran triunfo de local por 3-1 ante Paris Saint-Germain por la fecha 25 de la Ligue 1. Los goles de Randal Kolo Muani, Quentin Merlin y Ludovic Blas, de penal, le dieron el triunfo, mientras que Neymar convirtió el único tanto del equipo de Mauricio Pochettino tras asistencia de Messi. El brasileño también erró un penal increíble,

¿Cómo PSG pasa de ganarle de gran manera a Real Madrid a perder de semejante manera ante Nantes? Existen varias razones. La primera es la fragilidad en defensa, pero sobre todo el retroceso, una debilidad que el local explotó de gran manera con Kolo Muani y Moses Simon. Y también influye las fallas en ataque de los parisinos, que tuvieron ocasiones para marcar, pero la mala puntería y la gran actuación de Alban Lafont con varias atajadas clave lo impidieron.

Al cuarto minuto, de una pérdida de Mbappé en ataque, salió rápido una jugada por el sector izquierdo donde Kehrer no retrocede bien, Marquinhos trata de seguir a Kolo Muani, pero el delantero se le escapa tras un buen pase de Simon y define 'de cachetada' ante la salida de Keylor Navas para marcar el 1-0. Contraataque perfecto y el resumen perfecto para entender los problemas que tiene PSG, que puede ser un equipo letal en ataque, pero que en defensa sufre las consecuencias de tener tantas figuras arriba. Noveno gol en esta liga para el delantero de Nantes que, casualmente, nació en la misma ciudad de donde es Kylian Mbappé, Bondy.

VIDEO: gol de Kolo Muani

Precisamente, una arremetida de Mbappé dejó a Messi solo mano a mano con Lafont, pero el arquero se lució con una buena atajada para salvar el empate. De esa acción, al minuto 16, otro rápido contraataque volvió a dejar a los 'Canarios' con superioridad ante la defensa parisina. La jugada se ensucia, pero la arma nuevamente Merlin, quien combina con Bukari por la derecha y, luego, saca un zurdazo bárbaro para clavarla en un ángulo para el 2-0. Primer tanto en Ligue 1 para este joven lateral izquierdo de 19 años.

VIDEO: golazo de Merlin

Nantes sacaba a relucir las falencias en retroceso de un PSG, que dependía mucho de lo que pudiera cortar Marquinhos y alguna atajada de Keylor Navas para evitar el tercero. No obstante, tuvo dos ocasiones claras con Mbappé y un mano a mano increíble de Neymar, que volvió a encontrar nuevamente las buenas atajadas de Lafont. Cinco atajadas en cinco remates al arco, un primer tiempo perfecto para el guardameta del Nantes. No se le daba al conjunto parisino, pese a que no lo hacía mal en ataque. Pero el gol no se le daba. Para colmo, los últimos minutos de la primera parte serían lapidarios.

Primero, un susto para el equipo de Pochettino con una patada que recibió Mbappé, y que lo tuvo varios minutos en el suelo. Pudo recuperarse y continuar, aunque hubo tensión y miedo por si debía dejar el campo. Después, el árbitro Mikael Lesage expulsó a Dennis Appiah por una supuesta acción que cortaba una jugada de gol, pero el VAR lo llamó y revirtió la decisión. Y para el final, una mano de Wijnaldum, el peor del primer tiempo en PSG, fue revisada por la tecnología y, al final, Lesage cobró penal. Ludovic Blas lo cambió por gol para el 3-0 definitivo al final de la primera parte.

VIDEO: gol de penal de Ludovic Blas

La segunda parte también arrancó de forma furiosa. A los dos minutos de arrancado el complemento, un pase de Mbappé a Messi permitió que el argentino encuentre a Neymar con ventaja dentro del área. El brasileño la arma para terminar definiendo al 3-1. Asistencia fantástica de Leo para el gol del brasileño, en su regreso a la titularidad tras su lesión (había ingresado ante Real Madrid desde el banco).

VIDEO: asistencia de Messi para el gol de Neymar

Pese al tanto de Ney, cada ataque de Nantes era un suplicio para Paris Saint-Germain en los siguientes minutos y si no convirtió el cuarto tanto fue, en parte, por la fortuna y también por la falta de precisión del local. Al minuto 58, una falta de Appiah dentro del área sobre Mbappé le daba la chance de quedar un gol abajo en el marcador con el penal. Fue Neymar, pero lo regaló de forma insólita a Lafont.

VIDEO: el penal insólito errado por Neymar

Tras la ocasión inmejorable que desperdició el brasileño, PSG siguió insistiendo en busca del segundo gol. Lo tuvo Messi en una acción donde había asistido a Mbappé y el francés devolvió gentilezas, pero el argentino fue anticipado cuando tenía el arco a disposición para el gol. Luego, el propio Kylian mandó una definición por arriba del travesaño tras un pase de casualidad de Draxler (ingresó en la segunda parte por Wijnaldum).

Nantes triunfó en casa venciendo al líder PSG. El local fue más en el primer tiempo y, sobre todo, más certero en la definición que su rival. Para los parisinos es su segunda derrota en la Ligue 1 (había perdido en la primera parte ante Rennes), un poco dolorosa luego de haber vencido a Real Madrid por Champions League.