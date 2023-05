El Tribunal Federal de Lausana desestimó el último amparo presentado por el Cardiff en el enfrentamiento judicial con el Nantes a causa del traspaso que coordinaron ambos clubes del futbolista Emiliano Sala, días antes de su trágica muerte por un accidente de avión en el Canal de la Mancha originada el mes de enero del 2019.

El conflicto se desató por el choque de posturas frente a lo que fue la negociación. Según el conjunto galés, al momento del fallecimiento del jugador argentino, aún no estaba oficialmente concretada la operación, razón por la cual considera, por un lado, que no debe depositar la cifra acordada en un primer momento (el trato se alcanzó por un monto de 15 millones de libras) y, por el otro, que la institución francesa es la responsable del traslado que tuvo el desenlace fatal.

No obstante, este martes nueve de mayo, el Tribunal Arbitral del Deporte determinó que ”no tiene jurisdicción para lidiar en el caso del Cardiff contra el Nantes“, por lo que el caso de Emiliano Sala, en aspectos económicos, mantiene el mismo desenlace: el Cardiff debe cumplir con el pago al Nantes por el fichaje que tristemente no logro su propósito.

A raíz del fallo, la directiva del conjunto francés expresó que ”la sentencia dictada por el Tribunal Federal Suizo fue lógica con términos claros y a veces mordaces con respecto al club de Cardiff” y que ”lamentan la implacabilidad mostrada por el club de Cardiff para eludir sus obligaciones desde el accidente”.

Por su parte, desde Gales reportan que el club implicado ya preparó una acción legal por separado contra el Nantes que se iniciará de inmediato, ya que debe hacerse asumir la culpa por lo acontecido.