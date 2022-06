Tal y como se había anunciado este domingo por medio de un comunicado, Real Madrid ha despedido a su capitán, Marcelo en un acto conmemorativo en Valdebebas. El brasileño ha dado su última conferencia de prensa, en una emotiva despedida de la Casa Blanca.

Marcelo, luego de 15 temporadas con Real Madrid, pone fin a su ciclo en el Santiago Bernabéu. El jugador finaliza su contrato con la Casa Blanca y ha tenido su acto de despedida junto con el presidente de la entidad, Florentino Pérez este lunes 13 de junio.

El capitán del conjunto merengue se despide del club por lo más alto. El defensor posó junto a todos los 25 tofeos obtenidos durante su estadía en el equipo y dio una última rueda de prensa. Marcelo no pudo evitar las lágrimas en su adiós al equipo blanco.

El adiós de Marcelo.

Marcelo mostró agradecimiento y orgullo por todo lo conseguido con la camiseta blanca. "Yo cuando salí de Brasil tenía en mente jugar en Europa, jugar en la Champions y ahora cuando me voy del Real Madrid, me voy como el jugador con más títulos de la historia del mejor club del mundo y eso es algo histórico".

"Hoy no es un día triste, es un día de alegría. Salgo con la cabeza muy alta y con el orgullo de mi familia. Mis padres, mis abuelos y puedo mirar al lado y pensar que soy afortunado. Real Madrid tiene un futuro muy prometedor" aseguró el brasileño.

El lateral señaló que aún no piensa en el retiro, pero no dio pistas sobre su futuro. "En el futuro no pienso mucho. Vivo el momento, siempre. Es difícil dejar el club de tu vida tras 16 años, muchas alegrías, sufrimientos, dolores, entrenamientos... Dando todo por el club. No es una queja, haría lo mismo otra vez. Ponerse esta camiseta es algo muy bonito. El futuro no me asusta, lo que tuve que hacer, la historia, ya está escrito. Estoy muy contento conmigo mismo. Mi familia está muy orgullosa de mí. No hay problemas de cara al futuro".