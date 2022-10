Sus marcas en la Premier League rompen la estadística, Manchester City se frota las manos con su fichaje y media Europa se encuentra pendiente de las declaraciones de su agente, pero no es el 2024 el que preocupa a Pep Guardiola cuando este tiene que referirse a Erling Haaland. Qatar 2022, el motivo que lleva al entrenador citizen a llevarse las manos a la cabeza con el noruego.

Queda cada vez menos para que planeta fútbol se reúna alrededor de las 32 selecciones que saltarán a Oriente Medio para quedarse con un Mundial cuyo calendario preocupa a cada entrenador del viejo continente. El hecho de parar la actividad por un mes, de ver a sus pupilos jugarse la vida a media temporada y el hecho de no tener precedentes en este sentido hace saltar las alarmas con incluso quienes no viajarán a Doha. Que Haaland no diga presente en Qatar no hace que su DT mire de reojo a noviembre y diciembre.

“Es la primera vez en nuestras vidas que sucederá un Mundial en mitad de temporada, por lo que no sabemos cómo regresarán los jugadores”, empezaba el entrenador del Manchester City en una charla con The Sun donde dejaba en claro que buena parte de lo que ocurra con el Androide hasta final de temporada dependerá de como se comporte en las próximas 10 o 12 semanas mientras toda la atención es puesta en Qatar.

Mensaje directo a Erling

"Haaland estará en Marbella, seguro, y en Noruega…Haaland tiene casa en Marbella y allí se irá. Jugará al golf, con suerte no comerá ni beberá demasiado y regresará en buena forma para la segunda mitad de la liga…Lo bien que esté Haaland en la segunda mitad de la temporada depende de cómo se comporte en Marbella”, reflexionaba el catalán en un claro aviso a su pupilo.

El calendario que se viene por delante supondrá un riesgo para los clubes que presten a sus jugadores, pero no solo quienes viajen a Doha tendrán que cuidarse al máximo durante las casi cinco semanas que el máximo torneo de este deporte tenga lugar en Oriente Medio. Guardiola envía un claro mensaje a un Erling Haaland que tendrá que dosificar sus vacaciones en la costa española de cara a los cumplir los objetivos del segundo semestre.