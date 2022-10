The Athletic prende el ventilador, confirma la cláusula de recisión en el contrato del Androide y desvela algunas de las claves para entender cómo, adonde y de que manera puede dejar Haaland al Manchester City por verano del 2024.

"No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo”, declaraba Pep Guardiola hace unos días para contestar a las informaciones de diversos medios sobre el futuro a mediano plazo de un Erling Haaland que sigue en la mira de algunos de los grandes de Europa. The Athletic niega las palabras del entrenador del Manchester City y desvela algunas de claves para entender la ‘salida’ del noruego de cara al 2024.

Sus récords en este inicio de Premier League han llevado a la directiva citizen a buscar su renovación solo unos meses después de que se quedasen con el ariete del Dortmund en una operación llena de matices y donde la única pregunta que quedó en el aire era alrededor de esa cláusula de rescisión que tanto preocupa en Manchester. The Athletic afirma que dicho apartado liberatorio es una realidad.

Pero no una que se encuentra vigente ahora mismo, sino que se verá activada en verano del 2024 por 200 millones de euros y que irá decreciendo a medida que Erling Haaland vaya cumpliendo temporada en el Etihad. La ecuación es simple, el noruego costará 200 en dos veranos y 175 kilos en el 2025.

Cláusula anti Premier League

Correcto, desde el medio aseguran que dicho apartado liberatorio en el contrato del delantero de 22 años solo será disponible para los clubes que juegan por fuera del Reino Unido. Conscientes de que como equipos como Liverpool, Chelsea e incluso Manchester United tienen dinero de sobra para acceder a los 200 millones de euros que costara el delantero en verano del 2024, City y Haaland abrían pactado dicha cláusula de rescisión solo para las entidades que no disputen la Premier League.

Real Madrid, PSG, Barcelona, Bayern Múnich etc, pero ninguno del Reino Unido. Manchester City aceptó las peticiones de Erling y su entorno de cara a un 2024 donde sumado a los 200 millones de euros desvelados por The Athletic, quien desee hacerse con el noruego tendrá que pagar bonificaciones y honorarios a los agentes del punta que pueden dejar la operación en una suma cercana a los 250 millones. En Inglaterra no dudan, Haaland si tiene cláusula de rescisión.