Cada que juega Erling Haaland en la Premier League se hablan de sus récords, está haciendo pedazos todos, a su edad y con el futuro que tiene, amenaza a la distancia a las cifras de Messi y sobre todo de Cristiano Ronaldo, el goleador histórico del fútbol mundial.

Justo en el primer partido que lo tuvo en frente, aunque Cristiano no jugó y fue suplente en Manchester United, Haaland anotó un nuevo hat-trick en el derbi de Manchester, su tercero en solo ocho fechas desde que llegó a Inglaterra.

Y claro, la lógica nos mandó a consultar, cuantos partidos le tomó a Cristiano Ronaldo hacer tres hat-tricks en el torneo más competitivo del mundo, y nos encontramos que Cristiano Ronaldo tardo 232 partidos con United para anotar tres tripletes en Premier League.

Claro que las comparaciones son odiosas, porque Cristiano no fue dalantero de área en su primer ciclo, y su gran explosión se dio cuando se fue a Real Madrid, pero no deja de ser llamativa la diferencia de partido entre lo que logró Haaland y lo que hizo CR7.

Es que lo del "androide del gol" es una cosa de locos, solo él, con sus 14 goles en el campeonato, tiene más goles que trece equipos y está igualando con Brighton que tiene 14 goles a favor, su inicio de temporada es demencial y el propio Haaland lo sabe, tiró un "Here we go!" al elogio de Fabrizzio Romano en Twitter, ¡que goleador!