Ahora mismo, Bayern Múnich es uno de los ocho mejores equipos de Europa, al menos eso lo ratificó en su clasificación a los cuartos de final de la Champions League, instancia en la que se verá las caras en cruce de ida y vuelta, y de eliminación directa ante Manchester City.

Al equipo bávaro, es dirigido por Julian Nagelsmann se prepara para su encuentro de Bundesliga, en condición de visitante, frente a Bayer Leverkusen; por eso en la jornada de este viernes 17 de marzo, el director técnico compareció ante los medios de comunicación.

Sin embargo, en su intervención, que fue bastante particular por demás, indicó que hay dentro del plantel, ‘un topo’: "me molesta. La persona que transmite algo perjudica a cada uno de los jugadores, no es el objetivo", fueron las palabras del estratega con evidente malestar.

También aprovechó para enviarle un mensaje a la persona que está revelando informaciones de la interna del equipo: "los topos son una especie protegida, por lo que su búsqueda es muy complicada. Lo que me importa es poder mirarme al espejo. Esta persona tendrá problemas para mirarse al espejo".

Y finalmente a modo de recomendación señaló que: "¿qué busca la persona que transmite esto, qué espera? No veo cuál puede ser su motivación". en lo que compete a la Liga de Alemania, Bayern Múnich ocupa la primera casilla de la tabla de posiciones con 52 puntos, dos más que su inmediato perseguidor y archirrival, Borussia Dortmund.