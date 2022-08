Un nuevo caso de violencia doméstica escandaliza al mundo del fútbol. En esta ocasión, el señalado es Giovanni Padovani, quien ha sido acusado de haber asesinado a su pareja a martillazos. El jugador está detenido y el terrible caso está bajo investigación.

Las autoridades italianas trabajan arduamente por un caso de asesinato que involucraría a un futbolista de Serie D. Se trata de Giovanni Padovani, jugador de Sancataldese. La web italiana FanPage ha dado detalles sobre el terrible caso que escandaliza a Italia.

El jugador de la cuarta categoría del fútbol italiano está siendo acusado de haber asesinado a martillazos a su pareja, Alessandra Matteuzzi. La italiana de 56 años habría terminado su relación con el jugador y le habría impuesto una denuncia por acoso.

Su hermana escuchó el ataque por teléfono

La fuente asegura que ataque fue escuchado por la hermana de la víctima. Giovanni Padovani habría abandonado la concentración de Sancataldese y se apareció de manera inesperada en la residencia de Alessandra Matteuzzi en la ciudad de Bologna. Allí habría ocurrido el ataque con un martillo, que acabó causándole la muerte.

"Se bajó del auto y comenzó a gritar: 'no Giovanni, no, por favor, ayuda'. Yo estaba al teléfono, inmediatamente llamé la policía, que no tardó en llegar. Vivo a 30 kilómetros. Al final la mató a golpes" relató la hermana de la víctima, según informa La Gazzetta dello Sport.