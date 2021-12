Escándalo en la Liga de España: Elche no para de quejarse por un 'gol fantasma'

Valencia derrotó 2-1 a Elche en el marco de la jornada 17 de LaLiga. Al minuto 88, el delantero argentino Guido Carrillo, prácticamente frente al arco, impactó la pelota, que según las imágenes parece que cruzó la línea, pero la video asistencia indicó que no era gol válido.

Fue un partido cargado de emociones el que se presentó en el estadio Mestalla entre el Che y el franjiverde, aquí hubo ocasiones de gol para lado y lado, pero los locales fueron los que se quedaron con los tres puntos ante su gente, y esta manera de superarlo en la tabla de posiciones a Barcelona.

Al minuto 88 el atacante argentino Guido Carrillo tuvo la gran opción de poner el marcador igualado a dos tantos. Casi al frente del arco remató pero, el lanzamiento fue detenido dentro del arco o sobre la raya, por parte del guardameta neerlandés Cillessen, que simuló que la pelota no había entrado.

Hubo por parte de los ilicitanos, pero tras la entrada en acción del VAR, se decretó que la ocasión no había sido determinada como gol valió y el juego tuvo que continuar su trámite en los minutos finales. La situación ha dado para todo tipo de comentarios y en territorio ibérico hay polémica.

De otra parte, en el balompié de ese país el juez no tiene la tecnología del gol (el reloj que le marca si la pelota cruzó o no la línea de fondo), pasó un por la cual se dice y de acuerdo con los expertos del video arbitraje en el estadio, la esférica no atravesó por completo.

A través de redes sociales el cuadro perjudicado se pronunció con contundencia e indicó que: “un nuevo error arbitral/VAR condiciona el trabajo de la semana y nos impide puntuar”. Y es que claro el equipo visitante al final del encuentro dominó en la posesión con un 59%. Por ahora, ningún ente oficial se ha pronunciado al respecto.