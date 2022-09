El conjunto azul de Liverpool es la actual casa del delantero internacional venezolano, el que parece no lo quieren más en la institución.

Ahora mismo Salomón Rondón no atraviesa por el mejor de sus momentos en su carrera deportiva, hace parte de la disciplina de Everton, sin embargo, desde el club pretendían darle un nuevo aire y lo dejarían irse en el venidero mercado de pases de enero.

Lo que empezó siendo como el gran sueño de la vuelta a la Premier League, para el futbolista venezolano, de a poco se ha ido diluyendo con el cuadro de los Toffees, que además de la mano de Frank Lampard, no atraviesa por buen presente en el campeonato liguero inglés.

Lo cierto es que según información de Football Insider, directivos del cuadro de Goodinson Park, ya se habrían puesto en contacto con el atacante, para anunciarle la vía libre que tiene para irse del equipo en el próximo mes de enero, fecha en la que se activa el mercado de fichajes de invierno.

Y es que los números del nacido en Caracas en lo que va de la temporada no son nada buenos, primero porque poca acción ha tenido, segundo ya que no ha anotado goles y tercero no se ha reportado con ninguna asistencia en los pocos minutos que ha disputado con su elenco.

Ahora habrá que esperar lo que le indica el futuro al internacional venezolano, que recientemente se reportó con gol para su selección en duelo de carácter preparatorio ante Emiratos Árabes Unidos. Hace un tiempo sonó para llegar al fútbol de Turquía, precisamente a Sivasspor.