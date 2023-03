El Caso Dani Alves aún carece de resolución. Mientras la justicia avanza en la investigación, el brasileño espera la sentencia en el Centro Penitenciario de Brians 2, ubicado en las afueras de Barcelona. Pero más allá del resultado, el asunto impactó en el mundo del fútbol, sobre todo en los que fueron sus compañeros, tal es el caso de Jordi Alba.

El lateral del elenco blaugrana se refirió a la acusación de su colega, aunque no marcó una postura firme ante el hecho: ''Estoy impactado por la noticia. No es agradable, y más cuando has compartido tanto tiempo con él en un vestuario. Me cuadra lo que yo hago, lo que hacen los demás no”, comentó en una entrevista con el programa 'Viajando con Chester'.

Asimismo, Jordi Alba aclaró que, el último tiempo, no tuvo contacto con Dani Alves ni con su círculo cercano: “Independientemente de quien sea, me impacta. Estamos hablando de un jugador de fútbol, de un compañero que hemos tenido muchos años. No he hablado con él ni con su entorno. Son temas delicados para todo el mundo”.

Por otra parte, si bien, como se dice, Alba no puso las manos en el fuego por su excompañero, expresó que se debe esperar la sentencia: “Yo hasta que no me digan que lo ha hecho y que hay pruebas, pues creo que tenemos que esperar. Lo más fácil hoy en día es decir que ya es culpable y que se merece la pena que sea. Yo quiero esperar. Esperar a lo que diga el juez. Y si el juez cree que es una cosa o es la otra, pues hay que acatarlo, y a partir de ahí, pues ayudar sobre todo a la víctima en el proceso”.