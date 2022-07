Controlar el mercado de fichajes es uno de los grandes objetivos que tanto FIFA como UEFA se han marcado en el último tiempo. Las medidas tomadas desde Zúrich en cuanto al futuro de los representantes fueron el primer paso hacía un deporte más sostenible ante los ojos de los principales entes de poder de este juego, así como el inicio de una disputa donde tanto Aleksander Ceferin como Gianni Infantino buscarán ‘educar’ a los agentes a su manera.

Los cambios en las normativas de fichajes, cesiones y comisiones alrededor de cualquier operación que mueva un futbolista no son gratuitos, sino el comienzo de una revolución en la que UEFA ya ha puesto primera. FIFA por su parte, debe todavía redactar una serie de documentos y manuales para entrar de lleno en la lucha que se viene.

Desde 2015 que ambos entes luchan por ser el lugar donde los nuevos Jorge Mendes o Minos Raiola se formen. Tanto FIFA como UEFA redactan sus propios programas y licencias para un mercado de fichajes donde será cada vez más común ver operaciones alrededor de agentes libres y no de esos traspasos que tanto han caracterizado las ventanas de enero o del verano. Desde AS marcan que ambas instituciones buscan regular el mercado a su manera y con modelos más que distintos en cuanto al papel que clubes, jugadores, directivos y agentes cumplen.

Poder y proteccionismo, de la mano

“Es una cuestión de responsabilidad y ética. El jugador debe sentirse protegido y el agente, también. La única manera de lograr esto es a través de una buena regulación. Las cosas desde mi época de futbolista no han cambiado tanto: se siguen cometiendo los mismos errores y se siguen repitiendo los mismos aciertos. Pero hay que actuar”, dicta Gaizka Mendieta, ex jugador y agente UEFA en AS para explicar los motivos de los cambios.

Las nuevas medidas alrededor de la formación de los agentes buscarán proteger a jugadores y representantes del abandono de la contraparte, así como imponer su propio modelo en un mercado donde FIFA ya no es la única que avala traspasos desde el 2015. Superliga, formatos de cara a la Copa del Mundo y ahora el mundo de los agentes, los primeros choques de la lucha que FIFA y UEFA protagonizan de cara al futuro de un deporte donde se vienen cambios de peso. El mercado de fichajes, próximo objetivo de Gianni Infantino y Aleksander Ceferin.