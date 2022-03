El New York Times afirma que se vienen cambios de peso en el sistema utilizado por UEFA para equilibrar los fichajes en el nuevo continente. Ceferin ya había anunciado cambios en el Fair Play Financiero.

Desde 2010 que los principales clubes del mundo miran más atentos que nunca lo que gastan y reciben en materia de fichajes. UEFA aprobaba la llegada de un sistema conocido como Fair Play Financiero que modificó para siempre la historia del mercado. En tiempos donde gigantes como Chelsea cambian de dueño o en Newcastle entran jeques, desde el máximo ente del fútbol europeo trabajan para imponer la versión 2.0 de la normativa.

La UEFA y Aleksander Ceferin desean salir de un modelo al que consideran como castigador y que choca de lleno con el plan de recuperación económica que vive este deporte gracias a la pandemia. The New York Times es quien desvela como cambiará el Fair Play Financiero a partir de la próxima temporada en una transición que no terminará de completarse hasta el 2024.

Es importante remarcar que en dicho año llegará el nuevo modelo de la UEFA Champions League, momento que Ceferin y compañía quieren aprovechar para darle un giro de 180 grados al sistema que premia o castiga a las finanzas de los principales clubes del planeta. La primera medida está clara: mover más dinero. NYT afirma que a diferencia de como hoy en día los equipos pueden gastarse hasta el 70% de sus ingresos, en tres temporadas podrán hacer lo mismo con el 90%.

Consecuencias del nuevo Fair Play

El medio norteamericano apunta que quienes incumplan dichas normas (gastarse más de lo que se ingresa), podrían ver su presencia en los torneos internacionales comprometida. Para ejemplificar aún más esto, vemos como si equipos como Real Madrid incumpliesen el Fair Play Financiero jugando la Champions, descenderían a la Europa League a modo de castigo. En caso de que dicho escenario se repitiese, la expulsión de dichos torneos por varias temporadas y la resta de puntos también harían parte de la política de UEFA.

Por último, en Nueva York afirman que los clubes pedirán que el nuevo Fair Play les permita de entrada invertir hasta el 85% de sus ingresos y no el 70%. Varios de los equipos del fútbol europeo se muestran preocupados a lo que consideran una medida hecha para la Premier League, donde no olvidemos que los beneficios económicos de los clubes de élite superan hasta en dos o tres veces el dinero que mueven gigantes como Barcelona o Real Madrid. ¿Te gusta el nuevo FPF?