El mítico delantero de la selección española, Athletic de Bilbao, Napoli o Juventus, analiza en nuestra casa su actualidad y su visión sobre un final de temporada no apto para cardiacos en Europa. Fernando Llorente, otro campeón del mundo en Bolavip.

Se le recuerda como un auténtico León sobre el césped y lejos de los campos profesionales sigue jugando con esa ambición que le hizo triunfar a lo largo y ancho de Europa. Fernando Llorente se pasa por los micrófonos de Bolavip para analizar su nueva vida, el presente de clubes que como Napoli conoce mejor que nadie y lo que se viene en la UEFA Champions League.

El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 se unió al Tercer Encuentro de Estrellas de LaLiga para disputar dos de los tres encuentros que marcaron la jornada al Este de la capital española. Muchos ex compañeros como Iker Casillas, Guti, David Villa o Luis García, presentes en una jornada donde Llorente marcó al mismo ritmo que lo hacía en San Mamés, Londres, Napoli y por supuesto Turín.

A sus 38 años el delantero confirmó a Bolavip en la zona mixta del evento que se le aleja del fútbol de manera profesional, que no volverá al ruedo y que tras más de 634 batallas, 196 goles y hasta 10 títulos que incluyen por supuesto el haber tocado el cielo en Sudáfrica 2010, llega el momento de pasar al siguiente capítulo: “Ya he decidido retirarme, estoy disfrutando de otra vida, disfrutando mucho de la familia y del tiempo que antes no tenía”.

Un Napoli de oro

Futbolista del equipo del sur de Italia desde el verano del 2019 y hasta inicios del 2021, Llorente analiza en Bolavip el presente de un líder del Calcio que asombra a todos en Europa y que se encuentra cerca de firmar el tercer Scudetto de su historia: “Bueno, la verdad que ha sido una pena (eliminación con AC Milan) porque venían jugando un nivel magnífico. En la liga están haciendo una temporada increíble, mucho mejor de lo esperado y con mucha diferencia sobre el segundo”.

“Probablemente sean campeones. Es verdad que han tenido muy cerca el sueño de la Champions y es una pena que al final los momentos decisivos de una eliminatoria hay que saber jugarlos. Quizás no han tenido la suerte necesaria para que la balanza se hubiese inclinado de su lado y es una pena por cómo estaban jugando…Están haciendo un espectáculo en la liga italiana. Una pena que no hayan pasado a semifinales”, sentencia el León de Lezama en nuestros micrófonos.

Lo que se viene en la UCL

Finalista de la temporada 2018/2019 con un Tottenham donde su gol en el Etihad ante Pep Guardiola y compañía sigue más que vivo en el recuerdo, preguntamos a Llorente por esas semifinales en la Liga de Campeones donde se encuentran por supuesto cuatro potencias a las que el nacido en Pamplona marcó en diversos choques de los últimos años.

“Puede pasar de todo la del Madrid-City va a ser un espectáculo. El City seguramente querrá la revancha y el Madrid ya sabemos cómo se las dan esta competición…Y bueno va a estar muy duro el Derby de Milán, van a saltar chispas seguro. La verdad que estaremos todos muy pendientes”, cierra el hombre que para muchos y ante Portugal en verano del 2010, fue el principal responsable de la clasificación de España a los cuartos de la Copa del Mundo.