Una de las imágenes más lamentables que se produjo el jueves durante la jornada de UEFA Europa League se dio en el Philips Stadion. El arquero de Sevilla, Marko Dmitrovic, fue agredido por un espontáneo, fanático de PSV, que invadió el campo de juego. El serbio logró reducirlo hasta que llegó la policía, pero le dejó una herida en el cuello, que se le pudo ver después del partido.

Corría el tiempo de descuento con el partido por 1-0 en favor de PSV cuando un aficionado del conjunto neerlandés entró al campo de juego y se dirigió directamente a la figura del arquero serbio de 1,94 metros y 91 kilógramos. Lo increpó y, directamente, fue a golpearlo, según reveló el propio guardameta.

Dmitrovic redujo a este aficionado y lo dejó en el suelo hasta que la policía se metió al campo para llevárselo. El árbitro italiano Daniele Orsato, sorprendentemente, luego de que se fue este espontáneo, continuó el partido y ni siquiera consideró suspender el partido. No pasó a mayores por la actitud del internacional serbio, quien terminó con una herida leve en el cuello.

Tras el partido, concedió una entrevista a la prensa internacional donde dejó ver la marca que le dejó este aficionado en el cuello. Si bien es leve debido a que sólo lo rozó, la imagen asusta. Es que revela el flojo accionar de seguridad para evitar este tipo de problemas, así como también de la fortaleza del arquero.

"Era ya el descuento. Vino un aficionado, me empujó por la espalda y luego se me puso de frente e intentó pegarme. Me rozó un poco la nariz y el cuello. Tenía ganas de pegarle pero eso no es bonito. Si te quieres pegar te apuntas a un deporte como el boxeo, el fútbol no merece estas cosas", sentenció el arquero serbio a la prensa luego del partido.