A sus 25 años se ha convertido en un inamovible de ese líder de LaLiga donde las cuestiones económicas siguen haciendo parte del día a día, donde ya no se permitirán palancas y donde habrá que conseguir ingresos de cara a que sea viable hasta el 2024. Frenkie De Jong, apuntando por muchos como ese ‘sacrificado’ que podría tener el Camp Nou en unos meses, deja en claro al Barcelona sus pretensiones.

El neerlandés ya vivió un verano más que especial, donde se le situó en la casilla de salida y donde solo unos pocos millones que no quiso poner Manchester United pudieron evitar que fuese Red Devil. Con un contrato que le amarra al Camp Nou hasta el 2026 y con un slogan de crack que hace que los ojos de la Premier League vuelvan a ponerse sobre sus hombros, Frenkie De Jong analizó un presente en Barcelona que genera preguntas de cara a lo que viene.

En una charla con RAC-1, el neerlandés aseguró que se encuentra viviendo su mejor momento a nivel personal en Cataluña: "El sistema de cuatro centrocampistas me beneficia, pero más allá de eso, este año estoy jugando más en la base del centro del campo, donde me siento más cómodo. Y después, tengo más libertad para moverme, para conducir y superar líneas. Busquets me ayuda mucho porque transmite mucha tranquilidad. Es muy seguro con la pelota y defensivamente es mucho mejor de lo que la gente piensa".

Disipando fantasmas

"Estaba tranquilo porque sabía que quería seguir en el Barça y no he cambiado de opinión. Siempre había soñado con jugar en el Barcelona y quiero triunfar de azulgrana. Ahora mismo estoy tranquilo y quiero seguir en el Barça", respondía un Frenkie De Jong consultado sobre sus pretensiones de cara a un futuro lejos del Camp Nou que de momento no entra en su cabeza.

Se vienen grandes decisiones de cara al verano en un Fútbol Club Barcelona donde la necesidad de generar ingresos se hace imperante, donde de momento Joan Laporta no podrá activar más palancas y donde igualmente, jugadores con una cotización alta como la de Frenkie De Jong se niegan a dejar el Camp Nou. Habrá que buscar otro ‘sacrificado’.