El partido en Camp Nou se complicó más de lo esperado para Barcelona, que encontró temprano el camino al gol, pero luego no supo ampliar la ventaja y terminó acorralado por el Valencia que finalmente no pudo revertir el 1-0 final.

Es que el Barcelona tenía muchas bajas, Pedri, Gavi, Lewandowski entre los más importante, estaban en la tribuna mirando el partido, en el campo, Ansu Fati, con mucha falta de confianza, y Raphinha, que parecía ser la gran solución a los problemas de Barcelona, intentaron lo suyo.

Fue Raphinha precisamente el autor del primer gol, en un tanto que fue una oda al estilo goleador de Lewandowski, ahí todo parecía encaminado para el Culé, que sin embargo no supo gestionar su ventaja y terminó complicándose mucho el partido.

En el segundo tiempo, entre el minuto 55 y el 60, se terminó de romper el molde del partido. Ferran Torres erró un penal mandando la pelota por un costado de la portería de Mamardashvili. De inmediato Ansu Fati desperdició la mejor chance que tuvo en el partido en el palo, y para terminar la secuencia, Araújo vio la roja por un grave error de Koundé y el uruguayo cometió falta sobre Hugo Duro.

Desde ahí, fue todo sufrir para Barcelona, incluso con un penal dudoso que no se sancionó contra Valencia, Kessié derribó a Jesús Vázquez, sin embargo el árbitro no cobró y decidió confiar en lo pitado, no hubo revisión de su decisión. Valencia intentó pero, no le alcanzó, el juez terminó el partido antes del tiempo adicionado y Barcelona ganó con lo justo.