Ex Barcelona confiesa lo que temíamos por el caso Negreira: "No teníamos ni idea de todo esto"

Barcelona festeja la victoria en el Clásico mientras otro gran frente se come la actualidad de LaLiga. Luego de que desde Cadena SER y El Mundo desvelasen una serie de pagos por parte del club a una empresa del vicepresidente de los árbitros durante 17 años y bajo el concepto de conseguir informes arbitrales para el primer y segundo equipo, desde Bolavip consultamos con un ex futbolista culé que como las voces manifestadas hasta ahora, asegura que nadie le mostró en sus tres años por el Camp Nou ningún documento de este tipo.

Mientras desde el CTA ya se expresan de manera formal, mientras la UEFA investiga, las autoridades reúnen información y diversos comunicados llegan a un público general con más preguntas que respuestas a la espera de que Joan Laporta se exprese, consultamos a uno de esos jugadores que en medio de una de las etapas más gloriosas en la historia del club blaugrana, ve su trabajo y esfuerzo puesto en duda ante las especulaciones que rodean la trama.

Barcelona se justificó en su momento a modo de comunicado hablando de haber pagado a DASNIL 95, empresa de Enríquez Negreira, para conseguir informes arbitrales y verbales para sus encuentros del primer y segundo equipo. Una información confirmada por El País y que pese a que se contabilizan 34 temporadas para ver la existencia de dichos informes, estos siguen sin aparecer o ser confirmados por jugadores o cuerpos técnicos de dicho tramo entre el 2001 y el 2018. Cómo mínimo, hay un conflicto de intereses que afecta a todas las partes.

“No teníamos ni idea de todo esto”

Hablamos con Jonatan Soriano, ex jugador del filial del Barcelona entre 2009 y 2012, goleador en aquel equipo B de Luis Enrique e incluso capitán de una plantilla donde era de los más experimentados. En una charla exclusiva con Bolavip, defiende la integridad de los jugadores y deja en claro que la trama Enríquez Negreira es cosa de directivas.

“No, en mi paso por el filial no los vi. Lógicamente en un paso por el filial no vives este tipo de dimensión. Dudo que los jugadores supieran algo de este calibre. Esto es más para un tema de directiva o de entrenador, para saber como funcionan los árbitros. En mi paso por Barça B no teníamos ni idea de todo esto”, comienza Jonatan Soriano ante las preguntas de Bolavip sobre dichos supuestos informes que se hacían para el primer y segundo equipo del Barcelona desde la empresa de Enríquez Negreira.

Calma y esperar, lo que viene: “No he hablado con compañeros o con nadie sobre el tema. Al final, hasta que no este todo esclarecido, que alguien por parte del club de una aclaración y nos convenza, parece que no va a ser fácil convencer, prefiero no pronunciarme más por que la parte del Barcelona no la conocemos”.

Jonatan Soriano se une a Cesc Fábregas, Tata Martino y Ernesto Valverde como esas voces que afirman en su paso por el Camp Nou nunca fueron testigos o consientes de los informes que Barcelona habría pagado a Enríquez Negrería por precios encima del mercado y por sumas que rozan los 7 millones de euros. Joan Laporta hablará más pronto que tarde mientras se sigue buscando al primer jugador o entrenador que entre el 2001 y el 2018, de crédito a los asesoramientos pagados a DASNIL 95.